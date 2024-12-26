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علوم الدار

باحث من «جامعة الإمارات» يسجل اختراعاً في طاقة الرياح والطائرات المسيّرة

زيشان أختر مع اختراعه من الطائرات المسيرة (وام)
27 ديسمبر 2024 00:58

العين (وام)

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حقق الدكتور زيشان أختر، من قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران بكلية الهندسة في جامعة الإمارات، إنجازاً علمياً بارزاً بحصوله على أربع براءات اختراع جديدة، في مجال تكنولوجيا طاقة الرياح، والصوتيات الهوائية، والطائرات من دون طيار «درونز»، ما يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة والحلول الحضرية التي تهدف إلى معالجة التحديات العالمية الملحة، مثل توفير طاقة نظيفة بكفاءة وفعالية، والحد من التلوث الضوضائي في المناطق الحضرية.
وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهود الجامعة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة المستدامة وتحقيق أهدافها البيئية، وتتضمن براءة اختراع شفرة المروحة ذات الطرف المتغير ذاتية التكيف لتوربينات الرياح، ما يعزز التقاط الطاقة وتحسين التعامل مع الجهد عبر سرعات الرياح المتغيرة؛ إذ يسمح هذا التصميم بالتعديل التلقائي وفق متغيرات سرعة واتجاه الرياح، ما يعزز الأداء المحسن من دون أنظمة تحكم معقدة.
وتمكن الدكتور أختر من ابتكار وتسجيل براءة اختراع جديدة حول «وحدة الجناح الديناميكي مع غطاء مرور الهواء المتغير السلبي» وهي تقنية جديدة تعمل على تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية من خلال تكييف تدفق الهواء، وتعزيز تحويل الطاقة بسلاسة وكفاءة حتى في الظروف المتغيرة، وكذلك «شفرة توربينات منقية للرياح»، تسهم في دمج توليد الطاقة النظيفة مع المعالجة البيئية عن طريق تصفية الهواء المحيط أثناء دوران الشفرة، ما يعزز تحسين جودة الهواء.
وفي مجال أبحاث الصوتيات الهوائية، استطاع أختر تسجيل براءة اختراع جديدة في ابتكار منصة لإقلاع وهبوط الطائرات من دون طيار «درونز»، تعمل على تقليل الضوضاء الناتجة عن تأثير الأرض أثناء هبوط وإقلاع الطائرات من دون طيار، ما يوفر حلاً قيماً بشكل خاص للبيئات الحضرية، ويعالج المخاوف المتزايدة بشأن التلوث الضوضائي الناجم عن زيادة عمليات الطائرات من دون طيار، ويعزز التوافق مع المناظر الطبيعية، والمناطق الحضرية المأهولة بالسكان.
وقال الدكتور زيشان أختر: إن هذه البراءات هي ثمرة جهود فريق عمل متميز، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، وفي تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة مع الفرق البحثية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أنه «مهتم بتطوير تكنولوجيا طاقة الرياح، والطائرات من دون طيار منذ سنوات عديدة»، وأنه يتطلع إلى العمل مع الشركاء الصناعيين لتسويق هذه التقنيات على نطاق واسع والإسهام في تحقيق أهداف الإمارات في مجال الاستدامة.

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