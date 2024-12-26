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علوم الدار

الجامعة القاسمية تطلق برنامجي الماجستير في اللغة العربية والفقه وأصوله

خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة
27 ديسمبر 2024 00:57

الشارقة (وام)

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اعتمد مجلس أمناء الجامعة القاسمية، إطلاق برنامجي الماجستير في الفقه وأصوله واللغة العربية وآدابها في ضوء حصول الجامعة على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الـ 13 لمجلس الأمناء للعام الأكاديمي 2024-2025، الذي عقد أمس، برئاسة جمال سالم الطريفي، رئيس مجلس أمناء الجامعة القاسمية، ورئيس الجامعة، بمقر الجامعة في مدينة الشارقة.
كما تم اعتماد تخريج الفوج الثامن من طلبة الجامعة الذين أنهوا متطلبات التخرج لبرامج البكالوريوس، بكليات الجامعة الخمس.
وناقش المجلس الخطة السنوية للجامعة للعام الأكاديمي 2024_ 2025م، ومنهجية الخطة الاستراتيجية الجديدة 2025-2030.

الماجستير
الإمارات
الجامعة القاسمية
الشارقة
اللغة العربية
الفقه
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