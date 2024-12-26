جامعة العين تطرح تخصص تحليل الأعمال

العين (الاتحاد)

طرحت جامعة العين تخصص «تحليل الأعمال» كإضافة جديدة إلى سلسلة تخصصات برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، تزامناً مع فتح باب القبول لفصل الربيع 2024-2025، ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات التحليلية والتقنية اللازمة لفهم البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تعزز أداء المؤسسات.

جاء إطلاق تخصص «تحليل الأعمال» استجابة للطلب المتزايد على المتخصصين في مجال تحليل البيانات في سوق العمل العالمي والمحلي، حيث أصبحت مهارات تحليل الأعمال عاملاً رئيساً في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية.

ويقدم البرنامج للطلبة مزيجاً من المعرفة النظرية والخبرة العملية في مجالات مثل تحليل البيانات، إدارة المشاريع، اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتطوير النماذج التحليلية.

ويتيح تخصص تحليل الأعمال للطلبة فرصة لدراسة مواد متخصصة مثل التحليل الإحصائي، وعلوم البيانات، والبرمجة للأعمال، وتحليل السوق.

كما يركز البرنامج على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، بالإضافة إلى تعزيز المهارات التقنية من خلال التدريب العملي واستخدام أحدث البرمجيات في تحليل البيانات.

ويُعدّ التخصص بوابة لفرص وظيفية متنوعة، حيث يفتح البرنامج آفاقاً مهنية واسعة للخريجين للعمل كمحللي بيانات، ومديري مشاريع، ومستشارين إداريين، أو متخصصين في تطوير استراتيجيات الأعمال في مختلف القطاعات مثل التمويل، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والقطاع الحكومي.

ويدعم تخصص تحليل الأعمال التوجه العالمي نحو التحول الرقمي، حيث يركز على إعداد الطلبة للتعامل مع التحديات المستقبلية التي تواجه المؤسسات في ظل البيئة الرقمية المتسارعة، من خلال هذا التخصص، سيتمكن الطلبة من استخدام الأدوات التحليلية والتكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة.

إلى جانب المناهج الدراسية، يتضمن التخصص أنشطة مميزة تشمل ورش عمل تدريبية، ندوات تفاعلية مع متخصصين وخبراء في مجال تحليل الأعمال، بالإضافة إلى فرص تدريب عملي في مؤسسات رائدة، وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز المهارات العملية للطلبة وتمكينهم من تطبيق ما يتعلمونه بشكل فعال، مما يسهم في تأهيلهم ليكونوا رواداً في مجال تحليل الأعمال.

وقال الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة: «يُعد تحليل الأعمال من التخصصات التي تلعب دوراً رئيساً في مواكبة تطورات سوق العمل العالمي، ونحن في جامعة العين نسعى إلى تقديم برامج تعليمية مبتكرة تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي تطلعات الطلبة. إن بكالوريوس إدارة الأعمال في تحليل الأعمال يمثل خطوة جديدة في رحلتنا لتعزيز التميز الأكاديمي وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي والإداري في المؤسسات».

وقال الدكتور ظفر حسين، عميد كلية الأعمال: «إضافة هذا التخصص إلى برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال يعكس التزام الجامعة بتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية، كما نسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد جيل قادر على التعامل مع البيانات بفعالية، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المؤسسات في ظل التحول الرقمي والبيئة التنافسية المتسارعة».