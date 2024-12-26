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علوم الدار

مركز محمد بن خالد ينظم محاضرة «فن إدارة الضغوط»

مركز محمد بن خالد ينظم محاضرة «فن إدارة الضغوط»
27 ديسمبر 2024 00:57

العين (وام)

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نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، محاضرة بعنوان: «فن إدارة الضغوط: طريقك إلى الهدوء والتحكم»، قدمها الدكتور محمد الأحبابي، ضمن فعاليات برنامج «معك، لصحة نفسية» بمقر المركز استهدفت المحاضرة تعزيز مهارات التعامل مع الضغوط النفسية والتوتر في العمل والحياة اليومية، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن النفسي والجسدي، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان. 
وتناولت المحاضرة الآثار السلبية للضغوط على الإنتاجية، مع التركيز على تصحيح العادات اليومية غير الصحية التي تؤثر على نمط الحياة، مثل العادات المتعلقة بالمأكل، والملبس، وساعات العمل. 
بدأ الدكتور محمد الأحبابي محاضرته بتعريف الإجهاد، وردود الأفعال العقلية والجسدية والعاطفية والسلوكية نحو تهديدات الحياة وتحدياتها، وردود الأفعال الفسيولوجية، وأشكال الضغط الإيجابي والتوتر الإيجابي المفيد، والتي تدفع للتحدي كون التوتر فرصة ذات مغزى في الحياة، وكيفية الاستجابة له، حيث هذا النوع من الضغوط الإيجابية التي تزودنا بالطاقة والحافز للوفاء بمسؤولياتنا وتحقيق أهدافنا، كما تناول سمات إشارات التحذير من الإجهاد محدداً مصادر التوتر، ليتم الوقاية منها قبل حدوثها. 

مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
الإمارات
محمد الأحبابي
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