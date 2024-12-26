اتفاقية تعاون بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«المدرسة الرقمية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اتفاقية تعاون مع المدرسة الرقمية، لتوفير منهجية تعليمية مرنة عبر الوسائط الرقمية، وتعزيز فرص التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووقع الاتفاقية الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لقطاع الشؤون الأكاديمية، والدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة تشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الرقمي، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب وتعليم رقمي متقدم.

كما يشمل التعاون تنفيذ مشاريع تجريبية في التعليم الرقمي، وتوفير فرص تدريب مهني للطلاب في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وعلمية مشتركة بين الطرفين، لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين المؤسسات التعليمية.

وتتضمن الاتفاقية تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين، للاستفادة من الخبرات التي يقدمها كل طرف في مجال تخصصه، كما تركز على توفير فرص تعلم متكاملة .

من جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء النقبي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات التعليم الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة.