45 طالباً وطالبة ضمن مخيم الفضاء الشتوي

آمنة الكتبي (دبي)

اختتمت فعاليات مخيم الفضاء الشتوي الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بمشاركة نحو 45 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، حيث استمرت فعاليات المخيم لمدة 4 أيام، والذي ركز على تنمية شغف الشباب بعلوم الفضاء، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة في هذا المجال.

وقال سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والشؤون الخارجية في مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن مخيم مستكشف الفضاء الشتوي يعد برنامجاً تعليمياً وترفيهياً مخصصاً للطلاب والطالبات من سن 7 إلى 10 سنوات، ويضم أنشطة مختلفة لتعزيز شغف المستكشفين الصغار بالفضاء، ويقام المخيم هذا العام ضمن نسخة واحدة للطلاب والطالبات معاً».

وأضاف: «يعد مخيم الفضاء الشتوي منصة رائدة تهدف إلى إشعال الشغف بعلوم الفضاء لدى الطلاب، من خلال هذا المخيم، نعمل على تقديم تجربة تعليمية متميزة تدمج بين الجانبين العملي والنظري، لتعريف المشاركين بالتحديات والفرص التي يوفرها قطاع الفضاء»، لافتاً إلى أن المخيم تضمن مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تجمع بين التعلم والترفيه، بما في ذلك ورش عمل نظرية وعملية، وأنشطة ومسابقات، حيث تعرف المشاركون على عالم الروبوتات ودورها في مهمات الفضاء، بالإضافة إلى استكشاف المهام الفضائية التي يشارك فيها مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتابع: كما حظي الطلاب بفرصة تصميم أعمال فنية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الفضاء، والمشاركة في تجارب علمية تفاعلية، فضلاً عن لقاءات مع رواد الفضاء الإماراتيين، للتعرف إلى تجاربهم المهنية والتدريبات العملية التي يتلقونها، استعداداً للمهمات الفضائية.

وقال: «وفر مخيم مستكشف الفضاء الشتوي للطلاب فرصة مثالية لاستثمار أوقات فراغهم في أنشطة تعليمية وترفيهية تعزز مهاراتهم العلمية والتعليمية، كما يُتيح المخيم فرصة استثنائية لاستكشاف عالم الفضاء بشكل تفاعلي، من خلال المشاركة في أنشطة علمية وتقنية تحفز خيالهم وتوسع آفاق معرفتهم، مبيناً أن المخيم يأتي ضمن برامج مركز محمد بن راشد للفضاء الهادفة إلى دعم رؤية الإمارات لتطوير قطاع الفضاء، من خلال الاستثمار في العقول الشابة وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من منظومة الابتكار الفضائي».

وأكد أن مركز محمد بن راشد للفضاء يلتزم بتوجيه الجيل الجديد نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإثارة شغفهم بالفضاء، والتي تهدف إلى إثارة اهتمام الطلاب بالتخصصات المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، كما يتماشى مخيم مستكشف الفضاء مع الهدف الرئيس للمركز في رعاية جيل جديد من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء الذين يساهمون في نمو وتطور قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.