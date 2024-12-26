«الخدمات الصحية» توفر فحوص ما قبل الزواج في 22 مركزاً

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن توافر خدمات الفحوص الجينية والمشورة قبل الزواج في 22 مركزاً من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأدرجت المؤسسة الاختبار الجيني ليصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج اعتباراً من بداية شهر يناير 2025، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية ودعم برنامج الجينوم الإماراتي، بما يسهم في الحدّ من انتقال الأمراض الوراثية وتحقيق مستقبل صحي للأجيال المقبلة.

وتتوافر خدمات الفحوص الجينية والمشورة قبل الزواج في مركزي المحيصنة والعوير في دبي، ومراكز الخالدية والرقة وواسط والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء ومركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة، ومراكز المدينة ومشيرف والمنامة ومزيرع في عجمان، ومركزي الخزان وفلج المعلا في أم القيوين، ومركزي رأس الخيمة وجلفار في رأس الخيمة، ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة ومركزي قدفع وضدنا في الفجيرة، ويمكن طلب الخدمة عبر تطبيق المؤسسة الذكي، أو من خلال التواصل على الرقم 8008877.

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية الوقائية بالدولة، مشيراً إلى أن هذه الفحوصات تقلل احتمالية إصابة الأجيال الجديدة بالأمراض الوراثية.