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توسعة نطاق عيادات طب القدم في منطقة الظفرة

توسعة نطاق عيادات طب القدم في منطقة الظفرة
27 ديسمبر 2024 00:58

الظفرة (وام)

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أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، توسعة عيادات طب القدم في منطقة الظفرة، وذلك في إطار التزامها بتقديم رعاية صحية متخصصة، وتعزيز حياة أفراد المجتمع وجودتها.
وتستقبل العيادات الجديدة جميع المرضى من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من الرضّع، وصولاً إلى كبار السن، كما توفر خدمات شاملة مع التركيز الخاص على الأفراد الذين يعانون من داء السكري، وتقدم العيادات مجموعة من الخدمات بدءاً من الفحوص الاعتيادية، وصولاً إلى العلاجات المتقدمة، ما يضمن رعاية صحية ورفاهية لمراجعيها، وضمان حصولهم على رعاية أكثر شمولاً.
وقال حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة: «تعكس توسعة العيادات التزامنا التام برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتمديد أوقات العمل، وقد قمنا بإضافة حلول الرعاية المتخصصة بطب القدم إلى خدماتنا لتلبية احتياجات مراجعينا».

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