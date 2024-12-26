«إسلامية دبي» تختتم برنامج «غراس الشتاء»

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعاليات برنامج «غراس الشتاء»، تحت مظلة مبادرة غراس الخير، والذي استهدف الفتيات من عمر 7 إلى 15 عاماً لتعزيز القيم الإسلامية والمجتمعية، وتنمية الأخلاق والهوية الوطنية بالتزامن مع الإجازة الشتوية للطالبات.

وأقيم البرنامج في ثمانية مراكز شملت: المزهر الثقافي الإسلامي، وأم الشيف الثقافي الإسلامي، وند الشبا للنساء، ومكتوم للقرآن الكريم وعلومه في ند الشبا 4 والورقاء 1، ومحمد بن راشد للثقافة الإسلامية في البرشاء، وحتا المجتمعي، وجمعية النهضة النسائية فرع الليسيلي، وشارك في البرنامج أكثر من 500 طالبة تحت إشراف 31 معلمة و47 متطوعة، وتم تقديم من خلال 25 فصلاً دراسياً وأكثر من 100 ورشة عمل تفاعلية على مدار 200 ساعة تعليمية.

وقال محمد ميحد السويدي، مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة: «يأتي برنامج غراس الشتاء استمراراً للنجاح الكبير الذي حققه برنامج «غراس الصيف»، حيث شهد إقبالاً واسعاً ومشاركة متميزة من الطالبات، ما يعكس ثقة المجتمع في جهود الدائرة لتعزيز القيم الإسلامية لدى الأجيال الناشئة، حيث نجح البرنامج هذا الموسم في استقطاب أكثر من 500 طالبة من مختلف الفئات العمرية، إذ تم توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المتعة والتعلم، مع التركيز على تطوير مهاراتهن في مجالات الابتكار، الاستدامة، والقيادة».

وأضاف السويدي: «إن الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي من الطالبات والأسر، يعكس التزام الدائرة بتحقيق استراتيجيتها بأن تكون أقرب إلى المجتمع من خلال تلبية احتياجاتهم، ونتطلع إلى مواصلة تقديم برامج نوعية تعزز من تفعيل الأجندة الاجتماعية 33 لتحقيق الأسر الأكثر سعادة وترابطاً».

وتضمن البرنامج أنشطة متنوعة تجمع بين المتعة والفائدة، حيث قدم محتوى مستوحى من قصص نجاح في مجالات مختلفة لتحفيز المشاركات على الإبداع والتفوق، ويعكس برنامج «غراس الشتاء» التزام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدورها الريادي في تعزيز الوعي والتثقيف، وإعداد أجيال شابة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بروح منتمية ومبدعة.