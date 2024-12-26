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«التنمية الأسرية» تنفذ جلسات توعية بالتعاون مع مجالس أبوظبي

«التنمية الأسرية» تنفذ جلسات توعية بالتعاون مع مجالس أبوظبي
27 ديسمبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع «مجالس أبوظبي» بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسات توعوية منها، الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة في إمارة أبوظبي، والإرتقاء بجودة حياة كبار المواطنين، وذلك في كل من مجلس خالد بن طناف المنهالي بمنطقة بني ياس، ومجلس الهواشم بمنطقة الباهية، ومجلس محمد الفلاحي الياسي بمدينة المرفأ، ومجلس القوع بمدينة العين، ومجلس الوثبة بالإضافة إلى مجلس سالم بن كبينة الراشدي.
وتهدف الجلسات إلى تعريف أفراد المجتمع بالبرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة لتعزيز استقرار الأسرة وتمكينها من مواجهة التحديات، وتسليط الضوء على كيفية الوصول والاستفادة من خدمات وبرامج المؤسسة المتاحة عبر مراكزها المنتشرة في إمارة أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة.
وتحرص مؤسسة التنمية الأسرية على تحقيق التوازن والاستقرار الأسري، وتعزيز العلاقات بين أفراد الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال الخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها المؤسسة لجميع أفراد الأسرة، بهدف تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات بالطرق العلمية التي تعمل على رفع الوعي حول تفهم المشكلات والتعامل معها بشكل إيجابي، مما يسهم في إعادة بناء حياتهم الأسرية، وتعزيز عوامل الحماية والاستقرار الأسري.
وتسعى المؤسسة من خلال خدمة «الرعاية المتكاملة لشيخوخة نشطة» إلى تلبية احتياجات كبار المواطنين والمقيمين، وتوفير الرعاية الاجتماعية الوقائية اللازمة التي تعزز جودة حياتهم، وتحسن فرص وصولهم للخدمات التي توفرها الدولة لهم، وزيادة فرص المشاركة المجتمعية النشطة وفقاً لإمكاناتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تعزيز دورهم الفاعل في المجتمع.

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