تعاون بين «معاً» و«بنك أبوظبي التجاري»

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك أبوظبي التجاري، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية ترمي إلى تفعيل المشاركة المجتمعية للبنك عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المختلفة التي تخدم القطاعات الحيوية كافة، كالصحة والتعليم والبيئة والمجتمع، وبما يسهم في ترسيخ مفاهيم التعاون والتماسك المجتمعي، ويخدم الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي.

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «إن الاتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري تتيح للهيئة توسيع نطاق خدماتها في الإمارة، لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكبر، سواء من المواطنين أو الوافدين الأكثر حاجة في المجتمع».

من جانبه، قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «إن الهيئة تعمل على توجيه المساهمات الواردة من القطاع الخاص نحو المشاريع والقضايا المجتمعية ذات الأهمية في إمارة أبوظبي، والتي تشمل مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبيئة والمجتمع».

وأضاف: «إن الهيئة تسعى لنشر ثقافة العطاء، مما يمكن المؤسسات الوطنية من التفاعل والمشاركة بشكل إيجابي في خدمة مجتمعها، معرباً عن سعادته بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري، التي تمتد لمدة خمس سنوات، وذلك لتأكيد أهمية الاستفادة من آليات التوجيه التي توفرها الهيئة».

وأوضح، أن هذه الشراكة تمثل علامة مضيئة في مسيرة البنك نحو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، بما يجسد الإيمان المشترك بأهمية بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم، ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة.

وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك أبوظبي التجاري مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن مبادراته للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومن جهتها، تقوم هيئة «معاً» بدراسة وتقييم الفرص المتاحة للمساهمة في المشاريع والبرامج الاجتماعية والبيئية ذات التأثير الملموس التي تهدف إلى تمكين المجتمع.