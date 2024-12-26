عمار النعيمي يشيد بانضمام عجمان لـ«آيزو» الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

عجمان (وام)

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بانضمام إمارة عجمان لـ«آيزو» الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكداً أن تبني الإمارة معيار الآيزو الجديد يعكس التزامها بتوفير بيئة حضرية متطورة، تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، وتحقق التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقال سموه: «إن هذا الإنجاز يعكس حرص عجمان على تطوير أسس متينة للنمو والازدهار، مع التركيز على استخدام مؤشرات موثوقة ومعتمدة عالمياً، لقياس وتتبع التقدم في الاستدامة وتوجيه أولويات السياسات من خلال عدسة المدينة الذكية والمستدامة والمرنة».

واستقبل سمو ولي عهد عجمان، بمكتبه في الديوان الأميري، الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، والتي عرضت تفاصيل انضمام إمارة عجمان، وتبنيها المواصفة الجديدة لآيزو المدن.

وجاء الإعلان عن انضمام عجمان لـ«آيزو»، خلال مؤتمر المجلس العالمي لبيانات المدن والمقاييس الحضرية الموحدة، الذي انعقد في قاعة مجلس مدينة تورنتو في كندا، بحضور كبير للمدن والمناطق الرائدة عالمياً.

وقالت الدكتورة هاجر الحبيشي: «إن هذه الخطوة تعكس التزام عجمان بأن تصبح رائدة في مجال المؤشرات الإحصائية المعتمدة على الحوكمة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.

وأضافت أن «تبني عجمان المواصفة الجديدة، من آيزو المدن يمثل خطوة محورية في رحلتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة، والإمارة مستعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة تعزز موقعها بين المدن الرائدة عالمياً في تحقيق التنمية المستدامة».

وشاركت الإمارة مؤخراً في مشروع مشترك بين المجلس العالمي لبيانات المدن والأمم المتحدة، وساعد ذلك في بناء مجموعة من مؤشرات عالية الجودة لتقييم المخاطر، وبناء استراتيجية مرنة لتكون الإمارة أكثر استعداداً للتعامل مع التغيرات المناخية المتزايدة.

ونتيجة لهذا المشروع مع المجلس العالمي لبيانات المدن ووكالة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أصبحت عجمان عضواً في مبادرة الأمم المتحدة لجعل المدن مرنة بحلول 2030، وتستعد الإمارة لاستضافة اجتماع للمدن المعنية بهذا المشروع في العام القادم.