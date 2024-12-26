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سعود بن صقر وسفير جمهورية أوزبكستان يبحثان العلاقات

سعود بن صقر في حديث مع عبدالعزيز أكولوف خلال اللقاء (وام)
27 ديسمبر 2024 00:58

رأس الخيمة (وام) 

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، عبدالعزيز أكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع جمهورية أوزبكستان في المجالات المختلفة، وتبادل معه الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبّر عبدالعزيز أكولوف، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات القوية التي تربط البلدين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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