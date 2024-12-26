الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي توجه تنبيها للجمهور

شرطة أبوظبي
26 ديسمبر 2024 23:29

طلبت شرطة أبوظبي، مساء اليوم الخميس، من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".
ودعت، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".
بدوره، حذر المركز الوطني للأرصاد من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصولا إلى انعدامها أحيانا في بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم غد الجمعة.
وناشد المركز، في بيان، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، خلال فترة تشكل الضباب وتحديدا بين الساعة 02:00 بعد منتصف الليلة وحتى الساعة 10:00 صباح الجمعة.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي: "أمن الطرق" يتصدر اهتمام المجتمع
شرطة أبوظبي تدعو السائقين للحذر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
تحذير
تدني الرؤية
تدني الرؤية الأفقية
آخر الأخبار
مانموهان سينغ
الأخبار العالمية
رحيل رئيس وزراء الهند السابق مانموهان سينغ عن 92 عاما
27 ديسمبر 2024
تتويج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
علوم الدار
تتويج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
اليوم 23:39
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيها للجمهور
اليوم 23:29
قاعدة عكسرية فرنسية في تشاد
الأخبار العالمية
فرنسا تنسحب من أول قاعدة عسكرية في تشاد
اليوم 22:33
لحطة إطلاق الصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي
الأخبار العالمية
بوتين يهدد باستخدام سلاح أقوى من الصاروخ الفرط صوتي
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©