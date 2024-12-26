شرطة أبوظبي توجه تنبيها للجمهور

طلبت شرطة أبوظبي، مساء اليوم الخميس، من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".

ودعت، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

بدوره، حذر المركز الوطني للأرصاد من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصولا إلى انعدامها أحيانا في بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم غد الجمعة.

وناشد المركز، في بيان، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، خلال فترة تشكل الضباب وتحديدا بين الساعة 02:00 بعد منتصف الليلة وحتى الساعة 10:00 صباح الجمعة.