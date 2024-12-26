تتويج الفائزين في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

توج مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025»، مساء اليوم، الفائزين في 4 أشواط ضمن سن الحقايق من الإبل المحليات والمهجنات الأصايل، والتي خصصت لها 40 جائزة، وذلك في منصة مزاينة الإبل في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.وتوج عبدالله مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الفائزين في المنافسات، بحضور عدد من مُلاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهور مزاينات الإبل.

وأظهرت نتائج شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل، فوز «سيوف» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري بالمركز الأول. وفي المركز الثاني، جاءت «حاضرين» لمالكها حمد محمد مبارك سعيد الأحبابي. وفي المركز الثالث، «روعه» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي.

وفي شوط حقايق تلاد محليات لأبناء القبائل، فازت «الذيبه» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخييلي بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني «دمعه» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري. وفي المركز الثالث، «الدانه» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

وأظهرت النتائج في شوط حقايق مهجنات أصايل لأبناء القبائل فوز «بيان» لمالكها حمد بخيت حمد حويرب المنصورى بالمركز الأول. وفي المركز الثاني، «نوف» لمالكها سالم عبيد سالم طماش المنصوري، ونالت المركز الثالث «الراعبيه» لمالكها مبارك عبيد سالم طماش المنصوري.

أما في شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة)، فحصدت المركز الأول «إنذار» لمالكها عبدالله جمعه خميس لغويص السويدي، وفي المركز الثاني «نطيله» لمالكها محمد عبيد محمد راشد المزروعي، وفي المركز الثالث «خيال» لمالكها مصبح جاسم مصبح الرايحي العليلي.

يبدأ صباح الغد، دخول الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن اللقايا المحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة، وسيتم إعلان نتائجها في تمام الساعة الرابعة عصراً.