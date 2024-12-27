محمد بن راشد يهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024، المهندس المعماري سهل الحياري.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024، المهندس المعماري سهل الحياري. من الأردن، حيث استلهم جمال الطبيعة وعمق التراث، يقدّم المهندس سهل الحياري تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وبين الهوية والطبيعة. أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في تدريس العمارة وعرض أبحاثه وأعماله في أبرز الجامعات العالمية».

وأضاف سموه: «العالم العربي يمتلك إرثاً عظيماً في مجال العمارة... مشاريعنا المعمارية في كل دولة عربية تروي قصص الحضارة والمكانة التي بنيناها عبر التاريخ».

نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم لعام 2024، المهندس المعماري سهل الحياري.



من الأردن، حيث استلهم جمال الطبيعة وعمق التراث، يقدّم المهندس سهل الحياري تصاميم تجمع بين التراث والحداثة، وبين الهوية والطبيعة. أبدع في العديد من المشاريع المعمارية المميزة، وشارك في… pic.twitter.com/FKk7auUYtg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2024