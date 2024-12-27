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علوم الدار

تحديد عطلة الدوائر الحكومة في دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية

تحديد عطلة الدوائر الحكومة في دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية
27 ديسمبر 2024 11:39

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025 ، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس 2 يناير 2025.
واستثنى التعميم الذي أصدرته الدائرة، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرّر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال هذه العطلة.
ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن تكون السنة الجديدة عامرة بالخير والبركة والصحة والعافية للجميع.

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