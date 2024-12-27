الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئيأ أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:04 والجزر الأول عند الساعة 18:36.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 21:17 والمد الثاني عند الساعة 07:34، والجزر الأول عند الساعة 13:58 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.