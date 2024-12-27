قفزة 13000 قدم تبهر جمهور قرية ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

أبهرت قرية ليوا الجمهور بعرض استثنائي مذهل، حيث قام محترفان بالقفز المظلي من طائرة، كاشفين عن علم للإعلان عن الافتتاح الرسمي لقرية ليوا، ليجعلوا المناسبة مليئة بالحماس الذي لا يُضاهى.

وأقلعت الطائرة من قاعدتها في نادي أبوظبي للرياضات الجوية، حيث تم تنفيذ القفزة، وعندما وصلت إلى ارتفاع 13000 قدم، قفز المظليون من الطائرة، منطلقين في سقوط حر مليء بالإثارة عبر السماء الزرقاء الصافية.

ومع انفتاح اللافتة الكبيرة في الهواء، أبهر العرض الجريء الحضور على الأرض، وهم يشاهدون عبارة «عودة قرية ليوا» تحلق عبر الأفق، ما أوجد أجواءً لا تُنسى، زاخرة بالمغامرة والترفيه والثقافة.

وأسهم نادي أبوظبي للرياضات الجوية في تحقيق رؤية قرية ليوا عبر هذه الفعالية، وهو يعد ملتقى يجمع عشاق المغامرات الحماسية للاستمتاع بتجارب لا تُنسى.

ويتألق مهرجان ليوا الدولي 2025 في قرية ليوا الواقعة وسط المناظر الخلابة لمنطقة الظفرة، وهي وجهة لا بد من زيارتها، حيث تجمع بين التقاليد الإماراتية العريقة والترفيه العصري.

وتتميز القرية بتقديم مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية الغامرة، والأنشطة المليئة بالمغامرات، والفعاليات المناسبة للعائلات، بالإضافة إلى خيارات تناول الطعام الفاخر، ما يجعلها وجهة مثالية لرحلة لا تُنسى للأصدقاء والعائلات وعشاق المغامرات.

ومن خلال العرض المذهل للقفز المظلي، تُثبت قرية ليوا أنها تقدم تجارب استثنائية بكل المقاييس، وهذا العام يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة لا مثيل لها من الفعاليات.

وتشمل المناطق المميزة أنشطة مليئة بالمتعة في منطقة «ميدان»، وورش عمل عائلية في منطقة «وناسة».

ويقدم السوق لمحة عن الثقافة الإماراتية، من خلال تجارب تسوق وأطعمة متنوعة، بينما توفر «شمس ليوا» إطلالات ساحرة من العجلة الدوارة.

أما في المساء، يمكن للزوار الاستمتاع بعروض حية يحييها فنانون عرب محبوبون، ما يجعلها الوجهة الشتوية المثالية في المنطقة.