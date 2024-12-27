فئة جديدة من لوحات «الدراجات التجارية» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أطلق مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، تلبية لاحتياجات الشركات والمستهلكين على حد سواء في سوق النقل التجاري في أبوظبي، على أن يتم طرحها بشكل رسمي بتاريخ 1 يناير 2025.

وتأتي المبادرة في ضوء سعي «أبوظبي للتنقل» الدؤوب لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المجتمع، إذ تُعنى بطرح لوحات جديدة للأنشطة الاقتصادية والتجارية تتميز بلون محدّد لهذه الفئة، حيث تم اختيار اللون الأصفر للوحات الدراجات التجارية لما له من دلالة ترمز إلى الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تمييزها عن تلك المستخدمة للأفراد.

كما يعكس استحداث فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، التزام «أبوظبي للتنقل» بتطوير بنية النقل المستدام في أبوظبي، وذلك لتعزيز فعالية النقل التجاري من خلال الدراجات، إذ تستهدف هذه المبادرة الشركات والمؤسسات التي تستخدم الدراجات كوسيلة للنقل أو لخدمات التوصيل، مما يسهم في تنظيم هذه الأنشطة وضمان التزامها بالمعايير المحددة، فضلاً عن تحقيق المزيد من الفعالية في عمليات النقل التجارية داخل الإمارة.

وأكد محمد البريك العامري، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، أن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً في تعزيز سلامة الطرق والأمن ودعم عملية الحركة المرورية للدراجات من خلال الرصد، وتمييزها بناء على ملكيتها، سواء للشركات أو للأفراد، مما يعزز كفاءة النظام المروري، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على دعم قواعد البيانات وتصنيف الدراجات وتطوير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدراجات والأنشطة الاقتصادية.

وكشف «أبوظبي للتنقل»، متمثلاً بقطاع ترخيص السائقين والمركبات، عن عدد الدراجات المملوكة للشركات وتلك المملوكة للأفراد، إذ أظهرت الإحصائيات أن عدد الدراجات المسجلة بأسماء الأفراد بلغ 10,579 دراجة، حيث سيحتفظ الأفراد بلوحات دراجاتهم باللون الأحمر وفقاً لهذه المبادرة، بينما بلغ عدد الدراجات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات 26,186 دراجة، وسيتم تغيير تلك اللوحات للون الأصفر نظراً لاستخدامها لأغراض تجارية.

وأوضح «أبوظبي للتنقل» أنه بإمكان المتعاملين استكمال إجراءات استبدال لوحات دراجاتهم بالفئة الجديدة في حالات عدة، منها في حال تسجيل دراجة جديدة أو نقل ملكية الدراجة مع تغيير الرقم، وكذلك في حال تغيير الرقم بدل تالف أو بدل فاقد للوحة.

يذكر أن عدد المصانع التي تعمل على تصنيع الفئة الجديدة من لوحات الدراجات التجارية بلغ 15 مصنعاً، تتوزع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.