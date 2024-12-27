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شرطة أبوظبي تحذر من الاختناق أو الحرائق عند استخدام الفحم وأجهزة التدفئة

مراعاة تدابير السلامة عند استخدام المدفئة أو الحطب (من المصدر)
28 ديسمبر 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» من مخاطر الاختناق أو اندلاع الحرائق عند إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة.
وأكدت ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خاصة في أوقات الليل، وعدم النوم بجانبها، تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق لا سمح الله، كما يجب إشعالها خارج الغرف، أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها، وإطفاؤها خارج المنزل.
وناشدت الجمهور بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة التي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.
وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على ضرورة التأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور وضرورة توفير «طفاية حريق» لإطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة.

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