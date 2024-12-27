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علوم الدار

شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية

حامد الزعابي ولياندرو كوزوكريا لدى توقيعهما مذكرة التفاهم (وام)
28 ديسمبر 2024 00:57

أبوظبي (وام)

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وقَّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية «غوارديا دي فينانزا»، أمس، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقَّع مذكرة التفاهم كلّ من حامد سيف الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال حامد الزعابي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة استراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكداً أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.
ومن جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل شريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية «غوارديا دي فينانزا»، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزاً لأوجه التعاون الاستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
جدير بالذكر، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.

مكافحة الجرائم المالية
الجرائم المالية
الإمارات وإيطاليا
الإمارات
إيطاليا
حامد الزعابي
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
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