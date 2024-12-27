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شرطة عجمان تكمل استعداداتها لاحتفالات العام الجديد

خلال الاجتماع (وام)
28 ديسمبر 2024 00:57

عجمان (وام)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان اكتمال استعداداتها لاستقبال العام الميلادي الجديد 2025 بخطط أمنية ومرورية شاملة تضمن تعزيز الأمن والنظام العام خلال احتفالات الإمارة.
وأكدت شرطة عجمان جاهزيتها لهذه المناسبة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد خالد محمد النعيمي، نائب القائد العام، بحضور عدد من مديري الإدارات وكبار الضباط ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة، الذين بحثوا سبل ضمان الأمن وانسيابية الحركة المرورية، من أجل سلامة أفراد المجتمع خلال احتفالات استقبال العام الجديد.
وقال العميد النعيمي إن الخطة الأمنية ترتكز على تعزيز الانتشار الأمني في المناطق الحيوية وأماكن التجمعات، مع تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية في مختلف مناطق الإمارة لضمان انسيابية الحركة، وتوفير بيئة آمنة للاحتفالات.
وأضاف أن الشرطة ستعمل على نشر ضوابط الاحتفالات وإرشادات ضمان الأمن والسلامة على البوابات المرورية الذكية؛ لتعزيز نشر التوعية الأمنية والمرورية، داعياً السائقين كافة ومرتادي طرق الإمارة إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.
وتقدم نائب القائد العام لشرطة عجمان، بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالخير والازدهار للجميع، وأكد حرص شرطة عجمان على تحقيق أعلى مستويات الأمن والطمأنينة لسكان الإمارة وزوارها.

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