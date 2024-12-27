دبي تحتفي برأس السنة للقوى العاملة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إطلاق احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي 2025 تحت شعار «نحتفل بالإنجازات.. نبني المستقبل»، وذلك تكريماً للفئة العاملة، وتقديراً لدورها المحوري في بناء دبي ونهضتها.

وتعكس هذه الاحتفالات التي ستقام في 7 مناطق ومواقع متنوعة على مستوى إمارة دبي، القيم الإنسانية للإمارة، وتؤكد مكانتها مدينة عالمية تحتضن الجميع، وتثمن جهود جميع أفراد المجتمع.

وتقام الفعالية الرئيسة لاحتفالات رأس السنة للقوى العاملة، في منطقة القوز، حيث تم تجهيز الموقع لاستقبال أكثر من 10,000 شخص من مختلف الجنسيات، بينما يصل العدد الإجمالي المتوقع أن يشارك في الفعاليات المختلفة للاحتفالات 50 ألف عامل من جاليات وجنسيات مختلفة.

وتبدأ الفعاليات والأنشطة، ابتداء من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى ما بعد منتصف الليل، متوجة بعرض مذهل للألعاب النارية التي ستضيء سماء دبي في لحظة مميزة تُبشر ببداية عام جديد.

وتضم الاحتفالات عروضاً موسيقية بمشاركة مطربين عالميين، وعروضاً بهلوانية باهرة، وحفلات «دي جي» تضفي أجواءً احتفالية فريدة، بالإضافة إلى عروض من فرق عالمية تُبرز التنوع الثقافي والفني.

وفي خطوة لإدخال البهجة على قلوب المشاركين، تقدم الاحتفالات مجموعة مميزة من الجوائز القيمة، وتشمل الجوائز سيارات «سيارتين»، وسبائك ذهبية، وأجهزة إلكترونية، وسكوترات كهربائية، وتذاكر سفر، وجوائز نقدية يتم السحب عليها طوال اليوم، بالإضافة إلى فعاليات فنية وفلكلورية ومسابقات ثقافية.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعكس روح دبي الإنسانية ويبرز قيمها في التسامح والشمولية، مؤكدة أن احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي ليست مجرد بداية لعام جديد، بل هي احتفاء بدور الفئة العاملة في جعل دبي رمزاً عالمياً للتميز والإبداع.



قيم إنسانية

وأكد الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر الإدارة في منطقة العوير، أن هذه الاحتفالات والجوائز تعكس روح التقدير والامتنان التي تسعى الاحتفالات إلى تعزيزها.

ولفت إلى أن احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي ليست مجرد احتفال برأس السنة، بل هي رسالة شكر وامتنان للفئة العاملة التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح دبي.

وأضاف أن الإدارة حرصت على تسهيل الإجراءات كافة، لضمان راحة الحضور، وتنظيم فعالية تعكس القيم الإنسانية لدبي، مع وضع خطة شاملة لضمان أمن وسلامة الجميع.



تقدير وعطاء

ومن جانبه، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن هذه الاحتفالات تسلط الضوء على التزام دبي بتعزيز القيم الإنسانية، مشيراً إلى أن تكريم الفئة العاملة يعكس رسالة دبي في تعزيز التماسك المجتمعي والاحتفاء بجميع من يساهم في دعم مسيرتها التنموية.

وأفاد بأن تنظيم هذا الحدث يؤكد حرص الإدارة على إرساء معايير التقدير والعطاء التي تميز إمارة دبي.

من جهته، أشار اللواء الدكتور علي عبدالله بن عجيف، مساعد المدير لقطاع تنظيم العمل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى أن هذه الاحتفالات تعكس جهود دبي المستمرة في تعزيز قيم العطاء والامتنان، مؤكداً أن تكريم الفئة العاملة يُبرز التقدير الكبير لدورهم في دعم مسيرة التنمية والبناء.



المسؤولية المجتمعية

أعرب أحمد بورحيمة، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية لشركة «دو» والراعي الماسي للاحتفالات، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد التزام دبي بقيم المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي انسجاماً مع رؤية الشركة لدعم المبادرات التي تكرم الفئة العاملة، وتسلط الضوء على دورها المهم في بناء مستقبل مستدام للإمارة.

وذكر أن شركة «دو» تعمل باستمرار على تعزيز قيم التعاون والتقدير التي تميز مجتمع دبي، من خلال مبادرات تعزز التماسك الاجتماعي، وتبرز القيم الإنسانية.