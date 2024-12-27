الجمعة 27 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة

شعار وزارة الخارجية
27 ديسمبر 2024 21:01

دانت دولة الإمارات بقوة واستنكرت بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع.
وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن يَنعَم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدوليّة، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة.
كما دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحثت على دفع الجهود المبذولة كافّة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يودع «خليجي 26»
9 ميداليات لدراجات الإمارات في البطولة العربية للمضمار
المصدر: وام
الإمارات
مستشفى كمال عدوان
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يوافق على بعثة جديدة لحفظ السلام في الصومال
اليوم 22:27
مشردون على قارعة الطريق في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
زيادة كبيرة لعدد المشردين في الولايات المتحدة
اليوم 22:14
رئيس الدولة يمنح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
اليوم 22:02
محمد الشرقي يشهد جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز ويتوّج الفائزين
محمد الشرقي يشهد جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز ويتوّج الفائزين
اليوم 21:54
«الأبيض» يودع «خليجي 26»
الرياضة
«الأبيض» يودع «خليجي 26»
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©