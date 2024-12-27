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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية» تحصل على «آيزو» إدارة التغيير

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
28 ديسمبر 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً بحصولها على شهادة الآيزو 10020 في إدارة التغيير، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات وإدارة عمليات التغيير المؤسسي بكفاءة وفاعلية، ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لدعم المرونة المؤسسية، ومواكبة التحولات العالمية لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية.
وأكّدت فاطمة الوالي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في المؤسسة، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة المؤسسة شريكاً استراتيجياً في مسيرة التطوير المستدام، مشيرةً إلى التزام المؤسسة الراسخ ببناء بيئة تنظيمية مرنة ومتكاملة قادرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص نجاح، بما يسهم في تحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة ويدعم سعيها الدائم نحو الريادة والتميز.
ومن جانبه، أكد عبدالله المهيري، مدير إدارة المالية والميزانية، أن حصول المؤسسة على هذه الشهادة يأتي تتويجاً لجهودها في تطبيق معايير منظومة التغيير المؤسسي، وفق أفضل المواصفات العالمية، مشيراً إلى أن هذا التميز ينعكس على تنفيذ مشاريع المؤسسة التحولية، مثل مشروع دورة الإيرادات المنفذ، بالتعاون مع شركة «فاتورة»، وبلوغ الأهداف المرجوة منها، وتحقيق الأثر المنشود، مع ضمان رضا جميع الأطراف المعنية، ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المراحل.
ويعدّ حصول مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على شهادة الآيزو 10020 محطة بارزة في مسيرتها، ودافعاً قوياً لمواصلة تبني ثقافة التميز والمرونة المؤسسية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تحقيق الاستدامة والريادة في مختلف المجالات.

شهادة الآيزو
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مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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