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رئيس الدولة يمنح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»

رئيس الدولة يمنح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»
27 ديسمبر 2024 22:02

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى إلى هندو أومارو إبراهيم، رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد، تقديراً لمساهماتها البارزة في نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
وقام راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، بتسليم الوسام لهندو إبراهيم، التي أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا التكريم، كما أشادت بـ «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر «COP28» وأصبح إطاراً مرجعياً للعمل المناخي والاستدامة العالمية.
وهنأ الشامسي، هندو إبراهيم على هذا الوسام، مشيداً بمشاركة جمهورية تشاد في مؤتمر «COP28» ودعمها «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ويعزز التعاون والعمل الجماعي للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

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المصدر: وام
وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
تشاد
رئيس الدولة
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