توقعات الأرصاد للطقس على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 19:14.

يكون الموج في بحر عمان خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:50، والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.