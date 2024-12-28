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علوم الدار

الحرس الوطني ينفّذ إخلاء طبيا لمتسلق في جبال رأس الخيمة

شعار الحرس الوطني
28 ديسمبر 2024 19:56

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، من تنفيذ عملية إخلاء طبي لمتسلق كان عالقاً في موقع شديد الانحدار والوعورة في أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة.
وقالت قيادة الحرس الوطني، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "فور تلقي البلاغ، تم تحديد موقعه الذي يصعب الوصول إليه براً، وإخلاؤه باستخدام طائرة البحث والإنقاذ إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم".
ودعا الحرس الوطني وشرطة رأس الخيمة، "مرتادي المناطق الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة واتباع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم، كما حث الحرس الوطني الجمهور على الاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرس الوطني
إنقاذ
متسلق
رأس الخيمة
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