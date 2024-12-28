«ليوا الدولي» يحتفل بـ«ليلة رأس السنة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد «قرية ليوا»، التي تقع في قلب «مهرجان ليوا الدولي»، الذي يستمر إلى 4 يناير المقبل، برنامجاً ترفيهياً خاصاً بمناسبة الاحتفال بـ«ليلة رأس السنة»، حيث يستقبل الزوار العام الجديد بحزمة من الفعاليات المميزة والتجارب الاستثنائية التي تأخذ الجمهور في رحلة إلى التراث والثقافة المحلية، والاستمتاع بروائع الطرب الخليجي والعربي.

وعلى المسرح الرئيس في «قرية ليوا»، ضمن فعاليات المهرجان الشتوي الأبرز في المنطقة، يختتم «أخطبوط العود» الفنان عبادي الجوهر، والفنانة رحمة رياض، حفلات «طرب ليوا»، ويحتفلان مع زوار القرية من مختلف الأعمار والجنسيات بقدوم العام الجديد، بتقديمهما باقة من أروع أغنياتهما الخليجية الشهيرة التي نالت رواجاً عربياً لافتاً.

وخصصت القرية على مدى 3 أيام 29 و30 و31 ديسمبر، فقرات استعراضية خاصة لفنون الأداء التقليدي المحلية احتفاء بالثقافة الإماراتية، والتي تقدمها الفرقة الشعبية للفنون الإماراتية، التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، حيث تؤدي الفرقة فنون «العيالة» و«الرزفة الحربية» على المسرح، الذي يقع في قلب «قرية ليوا».

وحول مشاركة الفرقة ضمن الفعاليات الفنية في «قرية ليوا»، أعرب مبارك العتيبة، مدير الفرقة الشعبية للفنون الإماراتية عن سعادته للمشاركة ضمن «ليوا الدولي»، المهرجان الشتوي الأبرز بالمنطقة، الذي يقدم باقة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية والرياضية الممتعة.

وقال: نحتفي بـ«ليلة رأس السنة» بتقديم عروض ثقافية واستعراضات شعبية تقليدية على وقع «العيالة» و«الرزفة الحربية»، وتؤدي الفرقة المكونة من 40 عضواً، فلكلوراً وأهازيج تراثية بهدف الحفاظ على موروث الأجداد ونقله إلى الأجيال الجديدة، ضمن مشهدية حية تنمي الفخر والاعتزاز بالجذور العميقة، وتحفظ الموروث، وتؤكد قيمته وأهميته لدى الأجيال، وتأثيره على الحياة المعاصرة. وتابع: نهدف بمشاركتنا المستمرة إلى إظهار العادات والتقاليد والفنون الإماراتية، وتلعب مهرجانات دولة الإمارات ومنها «ليوا الدولي»، دوراً مهماً في حفظ الموروث وإظهار جماليات الفنون الشعبية الأصيلة.

تجارب فريدة

ولعشاق الإثارة والتشويق، تقام بطولة استعراضات السيارات البهلوانية في «منطقة ميدان» يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل، كما يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها، حيث يمكنهم تذوق الأطباق الشهية، والانطلاق في مغامرات مشوقة مثل «كارتينج»، «سيرك هوليوود»، و«غرفة الهروب المرعبة»، كما يمكنهم الاستمتاع بتجربة صنع القهوة العربية التقليدية والتعرف على فنون النسيج والسدو في السوق الشعبي بـ«منطقة سوق».

عرض مذهل

وتختتم «قرية ليوا» احتفالها بـ«رأس السنة» بعرض مذهل للألعاب النارية، التي تضيء سماء الكثبان الذهبية بألوانها الزاهية مع العد التنازلي لاستقبال العام الجديد.