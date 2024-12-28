الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تخريج 277 منتسباً من دورات التأهيل الشرطي في أبوظبي

صورة تذكارية خلال حفل التخريج (من المصدر)
29 ديسمبر 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أطباء مختصون: الاختبار الجيني قبل الزواج حماية لصحة أجيال المستقبل
26 مشروعاً تشغيلياً وتطويرياً لأصول الحدائق تنفذها «بلدية أبوظبي»

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 277 منتسباً من دورة التأهيل الشرطي والأمني رقم 43، ودورة إنتاج مدربي المشاة والأسلحة رقم (3) والبالغ عددهم 48، وذلك بإدارة التأهيل الشرطي في العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وهنأ العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال الحفل، الخريجين بانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي والأمني والشرف في خدمة الوطن، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الشرطية بالارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة.
حضر حفل التخريج العميد ركن أحمد علي الشحي، نائب مدير قطاع المهام الخاصة، والعميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد محمد خميس الكعبي، نائب مدير إدارة التدريب في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وعدد من الضباط وعناصر الشرطة.
وأشاد العميد حسين علي الجنيبي بدعم القيادة الشرطية، ومؤكداً حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها بالمعرفة والتدريب ومتابعة المستجدات التطويرية التي تعزز دورهم وجهودهم في تحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع وبحرفية تامة.
وأكد اهتمام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بتقديم أعلى معايير الجودة في دوراتها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية والتخصصية في إدارة التأهيل الشرطي للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل.
وأعرب عن تمنياته للخريجين بدوام التقدم والنجاح في ميادين العمل المؤسسي، وحثهم على تحمل المسؤولية والتعامل الحضاري مع الرؤساء والمرؤوسين والجمهور والمتعاملين للمحافظة على السمعة الريادية التي تتبوأها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وكرم راعي الحفل المتفوقين من الخريجين، كما كرم أعضاء كلنا شرطة، مشيداً بدورهم الكبير في تأدية مهامهم على أكمل وجه.
وأعرب الخريجون عن شكرهم لإدارة التأهيل الشرطي وجميع العاملين لما تلقوه من علوم شرطية وأمنية وقيادية، أسهمت في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والعملية.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم التكيات داخل مخيمات النازحين في غزة
29 ديسمبر 2024
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
الأخبار العالمية
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
29 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 48 وإصابة 52 في غزة خلال يوم
29 ديسمبر 2024
فلسطينيون في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أطفال غزة يتجمدون بسبب البرد ونقص المأوى
29 ديسمبر 2024
«الصحة الفلسطينية»: مرضى المستشفى الإندونيسي في وضع صعب للغاية
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: مرضى المستشفى الإندونيسي في وضع صعب للغاية
29 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©