«مستشفى الفجيرة» يكرم الموظفين والشركاء المتميزين

دبي (الاتحاد)

نظّم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حفله السنوي لعام 2024 لتكريم الموظفين والشركاء المتميزين الذين ساهموا في تحقيق نجاحاته، مع تسليط الضوء على الإنجازات البارزة، وفي مقدمتها مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في الخدمات الإدارية والصحية التي يقدمها المستشفى.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أحمد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، بجهود فريق العمل والشركاء في تنفيذ المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن الحفل يمثل فرصة للاحتفاء بإنجازات العام، بما في ذلك تنفيذ 6 مبادرات لتصفير البيروقراطية، أسهمت مجتمعةً في إلغاء أكثر من 30 إجراءً، وتقليل ما يزيد على 30 مليون دقيقة من زمن الإجراءات، وتخفيض ما يعادل 150 ألف زيارة تقريباً.

وشهد الحفل السنوي تكريم الموظفين المتميزين الذين قدموا أداءً استثنائياً خلال هذا العام، بالإضافة إلى الفرق التي شاركت في نجاح مبادرات «تصفير البيروقراطية».