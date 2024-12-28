تعاون أكاديمي بين «جامعة دبي» والجامعات الصينية

دبي (الاتحاد)

بحث الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، مجالات التعاون الأكاديمي مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة، شملت الجامعة الصينية الشعبية وجامعة ننغيشيا ومعهد بكين للتكنولوجيا وجامعة تياجين للتكنولوجيا وجامعة تياجين للعلوم وللتكنولوجيا، بما يدعم البحث العلمي وينمي مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

تم خلال الزيارة التي تمت مؤخراً مع هذه الجامعات الاطلاع على مجالات الأبحاث العلمية فيها والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، ومختبراتها المتقدمة وإمكانياتها، وسبل التعاون في الأبحاث المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، والروبوتات والمجاهر الإلكترونية متناهية الصغر، وسبل تنفيذ برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

وتم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي مع جامعة ننغيشيا، إضافة للتعاون الحالي بين الجامعتين من خلال معهد كونفوشيوس في مجالات التدريس وتبادل الطلبة، كما تم بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل مع معهد بكين للتكنولوجيا، والتي نصت على التعاون وإجراء وتبادل الأبحاث العلمية وتبادل الطلبة.

كما تمت زيارة المقر الرئيس لمعاهد كونفوشيوس العالمية لتعليم اللغة والثقافة الصينية العريقة لغير الناطقين بها، والتي يصل عدد مراكزها إلى 1225 مركزاً حول العالم، لتثمين جهود المعهد وتوطيد العلاقات بين الجامعة والمعهد، باعتبار الجامعة تضم بين جنباتها مركزاً متميزاً لمعهد كونفوشيوس يعتبر من أفضل مراكز المعهد في المنطقة العربية وأيضاً عالمياً، ويستقطب أكثر من 200 طالب وطالبة سنوياً من المواطنين والمقيمين.