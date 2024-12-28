موازنة 2025 تعزز مكانة عجمان وترتقي بجودة الحياة

عجمان (وام)

قال مسؤولو الدوائر الحكومية في عجمان: إن الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تحقيق ازدهار ورفاهية الإمارة، وجعلها من أفضل مدن العالم في جاذبية العيش والاستثمار والارتقاء بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وأكدوا التزامهم الكامل بتوجهات الموازنة لتعزيز نهضة الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية وتحقيق التطور الشامل في الخدمات العامة والابتكار الحكومي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن الموازنة الجديدة لعام 2025 تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤية عجمان 2030، إذ تعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم المشاريع التنموية للمجتمع والبنية التحتية الأمنية لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وأوضح أن تخصيص الموارد المالية سيسهم في تطوير منظومة العمل في الإمارة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمجتمعية، مشيداً بحرص صاحب السمو حاكم عجمان الدائم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة، ودعم سموه الدؤوب للارتقاء بجودة الحياة وفق معايير الصحة والسلامة بمستويات متميزة ومنافسة.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، بتركيز الموازنة على تحقيق التنمية الشاملة في الخدمات العامة والابتكار الحكومي، والاستثمار الأمثل في التنمية الاقتصادية، بما يدعم تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في عجمان، وتوسيع نطاق الخدمات الأمنية وتطوير المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة الذكية، وتطبيق أحدث الأنظمة الرقمية في مجالات الوقاية والاستجابة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لخدمات الشرطة.

دعم متواصل

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إن موازنة إمارة عجمان لعام 2025 تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعمه المتواصل لترسيخ أسس التنمية المستدامة، كما تترجم تطلعات وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الذي يضع التحول الاستراتيجي والتطوير الشامل في مقدمة أولويات الإمارة لتكون مدينة رائدة بخدماتها ووجهة استثنائية للعيش الكريم.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تمثل خريطة طريق لتحقيق رؤية عجمان 2030، حيث تركز على محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق رفاهية المجتمع ودعم الاقتصاد وبناء منظومة حكومية قوية، إلى جانب تطوير القطاعات الحيوية التي تمس الصحة والتعليم والإسكان وكل ما يضمن بيئة متكاملة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز الاستقرار الاجتماعي لكل أفراده من مواطنين ومقيمين.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن تركيز الموازنة على البنية التحتية سيؤدي لتعزيز قصة نجاح الإمارة في استقطاب المستثمرين وبناء مشاريع عمرانية جديدة، مؤكداً أن تخصيص جزء من الموازنة للابتكار الحكومي سيقود مؤسساتها إلى تبني تقنيات حديثة وحلول ذكية تسهم في تحسين الخدمات الحكومية وترفع كفاءتها.

وأكد الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك في عجمان، أن موازنة عام 2025 تعبر عن رؤية استراتيجية شاملة للقيادة الرشيدة في الإمارة، التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة، بما يتماشى مع أهداف رؤية عجمان 2030. وأشار إلى أن هذه الموازنة تضع الإنسان في صميم اهتماماتها من خلال مشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة، عبر تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات مجتمعية متكاملة.

مؤشرات تنموية

من جانبه، قال الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، إن الموازنة تحمل مؤشرات تنموية ومضامين اجتماعية تمثل جوهر الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم عجمان وحكمته السديدة في الاهتمام بالعنصر البشري كمكون أساسي للتنمية والحضارة، وتؤكد حرص سموه على أن يظل الاهتمام ببناء الإنسان وتحقيق سعادته هو الهدف الأساسي من تسخير كل الإمكانات والموارد للمضي قدماً في تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف: إن الموازنة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية في مجتمع إمارة عجمان.

خطط وبرامج

بدوره، قال الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان: إن اعتماد موازنة 2025 يعكس توجّه القيادة الرشيدة التي تجعل الإنسان وجودة حياته محور اهتمامها.

وأشار إلى أن الموازنة تمثل إطاراً متكاملاً للتنمية المستدامة، يُترجم إلى خطط وبرامج تُحدث أثراً ملموساً وفاعلاً في القطاعات كافة. وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الموازنة العامة تمثل حافزاً مستداماً لمواصلة الدوائر والجهات والمؤسسات أدوارها ومهامها، ودافعاً لتدشين المشاريع التطويرية في الإمارة.

خطى واثقة

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، إن موازنة عجمان للعام 2025 تعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بخطى واثقة واهتمام مطلق يغطي كل المجالات الحيوية.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، أن الموازنة العامة لعام 2025 تجسد حرص حكومة عجمان على توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، بما يسهم في تحقيق طموحات الإمارة المستقبلية وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة.

اقتصاد مستدام

قال إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة، إن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم يجسّد الرؤية الحكيمة لسمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، في خطوة تتماشى مع رؤية عجمان 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم المشاريع الريادية.

وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ‏الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بقيمة 3.7 ‏مليار درهم وما تشمله من قطاعات رئيسية «جودة الحياة، التنمية الاقتصادية، الخدمات العامة والابتكار الحكومي، والأمن والسلامة» يعكس جهود القيادة في الارتقاء بالإمارة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ووضع الإنسان على رأس الأولويات.

وقال سيف السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بالندب، إن الموازنة الجديدة لعام 2025 تعكسُ رؤية القيادة الرشيدة في إمارة عجمان وعزمها على مواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، لتصل إلى مستويات نوعية تلبي طموحاتها في بناء مجتمع سعيد واقتصاد مستدام ومنافس عالمياً.

الابتكار الحكومي

أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، المدير العام لدائرة عجمان الرقمية، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025، التي تركز على جودة الحياة بقطاعاتها المختلفة التي تشمل المجتمع والبنية التحتية، والخدمات العامة والابتكار الحكومي، والتنمية الاقتصادية، والأمن والسلامة، يدعم تحقيق مزيد من الإنجازات في المشاريع المهمة ضمن القطاعات لترسيخ تحولات جديدة في الإمارة، تنعكس على حياة سكانها في شتى المجالات.

وقالت: إن الموازنة الجديدة تدعم توجهات دائرة عجمان الرقمية للمضي في إنجاز وتطوير مشاريعها الهادفة إلى تحويل إمارة عجمان إلى مدينة ذكية تحقق الرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرضها.

دعم المشاريع الإبداعية

من ناحيتها، أكدت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز الإحصاء في عجمان، المنسق العام لبرنامج عجمان للتميز، أن الموازنة العامة، دعامة رئيسية لتحقيق التميز والابتكار في كل القطاعات، حيث تركز على تخصيص الموارد، لدعم المشاريع الإبداعية والخطط الاستراتيجية، التي تعزز التنمية المستدامة. وقالت: إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والبنية التحتية المستقبلية، يعكس الالتزام ببناء اقتصاد معرفي متقدم، حيث تدعم الموازنة البيئة التنافسية، وترسخ مكانة الإمارات، وجهة رائدة للإبداع والريادة.