شرطة الشارقة تكشف عن خطتها الأمنية المرورية لاستقبال عام 2025

في إطار تعزيز الأمن وترسيخ مقومات الأمان والرفاهية المجتمعية كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بالإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الميلادي الجديد 2025 من خلال خطة أمنية مرورية شاملة، وذلك لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في الإمارة.



وأوضح العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور–مدير عام العمليات والدعم الأمني- أن الخطة الأمنية تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في جميع مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع الحيوية، ومناطق الفعاليات والاحتفالات الرئيسية وإطلاق الألعاب النارية (كورنيش الحيرة، وكورنيش البحيرة، وكورنيش خورفكان)، والمرافق العامة، ومراقبة عبور المركبات على الطرق الخارجية؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للجميع.



وأكد العميد الناعور على تسخير شرطة الشارقة لكافة مواردها وأحدث تقنياتها الذكية لدعم العمليات الأمنية المرورية، بما في ذلك أنظمة المراقبة والاتصال المتقدمة، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة على مدار الساعة، إلى جانب التنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين بلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وشركة رافد لحلول المركبات؛ لتحقيق الأهداف المنشودة.



ودعا مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني الجمهور إلى التعاون مع رجال الأمن المتواجدين في مواقع الإحتفالات واتباع إرشاداتهم وتوجيهاتهم وتعليماتهم المرورية؛ حفاظاً على سلامتهم، وتفادياً لوقوع الازدحامات، مؤكداً على استعداد جميع الفرق وجاهزيتهم لتلقي الشكاوى والبلاغات على الرقم (999) للبلاغات الطارئة، و(901) للبلاغات غير الطارئة، والتعامل معها بحرفية تامة؛ تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية.