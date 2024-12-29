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رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق
29 ديسمبر 2024 13:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، في وفاة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق مانموهان سينغ.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة دروبادي مورمو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

المصدر: وام
الإمارات
رئيس الدولة
الهند
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