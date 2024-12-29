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علوم الدار

توقعات الطقس على الإمارات ليوم غد

أبوظبي
29 ديسمبر 2024 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:53، والجزر الأول عند الساعة 19:53 والجزر الثاني عند الساعة 05:53.
كما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 22:24، والجزر الأول عند الساعة 15:15 والجزر الثاني عند الساعة04:11.

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المصدر: وام
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