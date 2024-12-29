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وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»

وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3»
29 ديسمبر 2024 23:19

عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة، خلال هذا الأسبوع، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.
وتتألف القوافل من 28 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 445 طناً من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الإغاثية من الطحين والطرود الغذائية وكسوة الشتاء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

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بذلك، يصل عدد قوافل المساعدات، التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، إلى 147 قافلة تتألف من 2245 شاحنة.
وتسعى دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «الفارس الشهم 3»، إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية لتخفيف معاناة الأسر الفلسطينية النازحة، في خطوة إنسانية تهدف من خلالها إلى مساندة الأشقاء هناك.

المصدر: وام
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