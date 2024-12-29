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علوم الدار

توزيع أدوات السلامة على مستخدمي الدراجات النارية في «مهرجان ليوا الدولي»

توزيع أدوات السلامة على مستخدمي الدراجات النارية في «مهرجان ليوا الدولي»
30 ديسمبر 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة مشتركة تضمنت توزيع خوذات السلامة الواقية للرأس على مستخدمي الدراجات النارية أثناء مرورهم على الطريق الرئيسي باتجاه مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2025»، وفي مخيم العائلات بموقع المهرجان.
وأكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تحقيق أهدافها نحو تعزيز السلامة والأمان لزوار المهرجان من مستخدمي الدراجات النارية، لافتاً إلى أن مبادرات «الهيئة» تعتبر امتداداً للإرث الحضاري في المجال الإنساني، وضمن دعم القيادة الرشيدة في نشر القيم الإنسانية وترسيخها في المجتمع.
ودعا العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، مستخدمي الدراجات النارية زوار مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2025) إلى ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والأمان، والحرص على عدم إصدار الضجيج والإزعاج بمناطق مخيمات العائلات، والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية، وعدم تزويد المركبات والسير بها على الطرقات العامة.
وأوضح أن التوعية تأتي ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها المديرية بالتعاون مع شركائها لتوعية مرتادي مهرجان ليوا بكل ما يعزز أمنهم وسلامتهم إسهاماً في تحقيق أهداف المهرجان في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة، وتشجيع الرياضات الترفيهية في بيئة آمنة.

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