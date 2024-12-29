مخيمات ليوا.. أجواء من «المتعة والبهجة»

الظفرة (الاتحاد)

يحرص الكثير من عشاق التحدي والمغامرة والتراث والأصالة على الحضور إلى موقع مهرجان ليوا الدولي، وإقامة المخيمات، والاستمتاع بأجواء ليوا الساحرة.

ومن منطلق الحفاظ على نظافة الموقع من أجل تجربة ثرية وسعيدة، نفذ مركز التواجد البلدي بمنطقة الظفرة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة التوعية «نظافة برنا مسؤوليتنا»، وذلك ضمن المشاركة في فعاليات مهرجان ليوا الدولي- تل مرعب 2025.

وحرص فريق التواجد البلدي بالتعاون مع شرطة أبوظبي على التواصل مع الجمهور وزوار المهرجان والمشاركين، وتعريفهم بأهمية الحملة، وحثهم على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للمحافظة على البيئة، وتوضيح المخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بهذه القوانين، بالإضافة إلى التنبيه بعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، وكذلك التوعية بخطورة الرمي العشوائي للمخلفات والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بقوانين الحفاظ على المظهر العام.

تضمنت حملة «نظافة برنا مسؤوليتنا» القيام بجولات وزيارات لزوار المهرجان وملاك المخيمات لتقديم الإرشادات، والتعريف بالممارسات السليمة في كيفية التخلص السليم من نفايات التخييم، وعدم إشعال النار على الرمال بشكل مباشر، إضافة إلى الحرص على ترك المكان نظيفاً وخالياً من المشوهات عند الانتهاء من التخييم.

وتهدف الحملة إلى توعية جمهور وزوار مهرجان ليوا الدولي 2025 بأهمية المحافظة على البيئة الصحراوية، وتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع كافة، والمحافظة على المظهر العام، وضرورة تجميع المخلفات في نقاط توزيع الحاويات أو أمام المخيمات لتتولى الجهات المختصة نقلها بشكل آمن وسليم.

تأتي الحملة في إطار استراتيجية مراكز التواجد البلدي التابعة لبلدية منطقة الظفرة للمحافظة على النظافة والمظهر العام، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي واستدامة الحياة البرية، وكذلك التوعية بالتأثيرات السلبية المترتبة على تلك الممارسات، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وحماية البيئة والمحافظة عليها من جميع أشكال التلوث والتشويه.

على الجانب الآخر، تعكس حملة نظافة برنا مسؤوليتنا التعاون وتكامل الأدوار بين مراكز التواجد البلدي بمنطقة الظفرة والشركاء الاستراتيجيين في إمارة أبوظبي بشكل عام وفي منطقة الظفرة بشكل خاص.