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شرطة عجمان تكرم الفائزين في بطولة الرماية

شرطة عجمان تكرم الفائزين في بطولة الرماية
30 ديسمبر 2024 01:32

عجمان (الاتحاد)

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كرم العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، الفائزين في بطولة شرطة عجمان للرماية السنوية لعام 2024 والتي انعقدت في ميدان نادي الشرطة للرياضة والرماية.
وكرم نائب قائد عام شرطة عجمان الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز في المركز الأول في فئة كبار الضباط رماية مسدس 9 ملم العميد خلفان ناصر السويدي، وفي المركز الثاني فاز العقيد عيلان عيسى الشامسي، أما المركز الثالث فكان من نصيب العقيد محمد مبارك الغفلي.
وفي فئة العنصر النسائي رماية مسدس 9 ملم، فازت المساعد عشبة المهيري بالمركز الأول، فيما فازت المساعد مريم النعيمي بالمركز الثاني، أما العريف أول سلمى المزروعي فقد فازت بالمركز الثالث. وعلى صعيد فئة ضباط الصف رماية مسدس 9 ملم وبندقية، فاز بالمركز الأول كبير مساعدين سالم النعيمي، وفي المركز الثاني المساعد خليفة راشد، فيما فاز المساعد أول أحمد الأميري بالمركز الثالث.
وقال المقدم محمد راشد جروان، مدير مركز التدريب بشرطة عجمان، إن تنظيم البطولة جاء في إطار تعزيز مهارات منتسبي الشرطة في الرماية، ودعم الشباب وتحفيزهم على ممارسة الرياضة.

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