الإثنين 30 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستضيف لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

جانب من اللقاء (من المصدر)
30 ديسمبر 2024 01:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي استهدف مخيماً ومستشفى
تفاقم معاناة النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رفيع المستوى من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جابر المري، رئيس اللجنة، يرافقه محمد الشحي، عضو اللجنة، وأسامة الوكيل، أمين سر اللجنة. 
وكان في استقبال الوفد الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، إلى جانب فريق عمل المؤسسة.
وركزت الزيارة على الخدمات والمبادرات الرائدة للمؤسسة في مجال حماية وتمكين النساء والأطفال، والتي تنسجم مع رؤية «أجندة دبي الاجتماعية 33» الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة للأُسر ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، واستعرضت المؤسسة جهودها في نقل المعرفة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر المحلية والدولية، بهدف تمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستفادة من تجاربها المتميزة وبرامجها التخصصية.
واشتملت الزيارة على جولةٍ تعريفية في مرافق المؤسسة، حيث قدمت الدكتورة غنيمة البحري شرحاً مُستفيضاً، حول أحدث خدمات المؤسسة المبتكرة، مثل العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة الذي يُسهم في تحسين الصحة النفسية للمستفيدين، والجلسات الوالدية التي تهدف إلى تقوية الروابط الأسرية. كما تم تسليط الضوء على غرفة التقاضي عن بُعد، التي توفر للمُستفيدين إمكانية حضور الجلسات القضائية مع النيابات والمحاكم دون الحاجة للتنقل، مما يُسهم في تبسيط الإجراءات القانونية وحماية خصوصيتهم.
وأكدت الدكتورة غنيمة البحري: «أنَّ مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعمل على تقديم خدماتٍ نوعية ومُبتكرة تتماشى مع رؤية (أجندة دبي الاجتماعية 33) وقالت: «نحن ملتزمون بدعم النساء والأطفال من خلال برامج فعّالة تُحدث فرقاً إيجابياً في حياتهم وتُمكنهم من تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي». 
وأشاد المستشار جابر المري بجهود المؤسسة، قائلاً: «ما رأيناه اليوم يعكس نموذجاً متميزاً للرعاية الشاملة والابتكار في دعم قضايا المرأة والطفل، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تُعد مرجعاً يُحتذى به على المستوى العربي، ونُثمّن الجُهود المبذولة لتحقيق هذا المستوى من التميز».

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
حقوق الإنسان
محمد الشحي
الأطفال
الصحة النفسية
آخر الأخبار
شعار الهيئة العامة للطيران المدني
علوم الدار
تحطم طائرة خفيفة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية ووفاة قائدها ومرافقه
اليوم 16:44
منظر عام لمدينة جبلة بالساحل السوري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في سوريا
30 ديسمبر 2024
نزوح نحو 1.9 مليون شخص في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024 عام «النزوح» في العالم
30 ديسمبر 2024
ترامب يؤيد ماسك ويدعم تأشيرات «العمالة الماهرة»
الأخبار العالمية
ترامب يؤيد ماسك ويدعم تأشيرات «العمالة الماهرة»
30 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: قطاع غزة لا يصلح للحياة
30 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©