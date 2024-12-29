مركز أبوظبي للصحة العامة يطلق مسابقة فنية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، مسابقة فنية تحت شعار: «ماذا تعني لك الصحة؟»، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى المزج بين الفن والصحة من خلال إبراز الإبداعات الخلاّقة لدى طلبة المدارس وإيصال رسائل صحية توعوية وهادفة إلى الجمهور عبر أعمال فنية مختلفة.

وبالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تستهدف المسابقة الطلاب من الصف الخامس إلى العاشر، حيث ستتيح لهم الفرصة للتعبير الإبداعي عن مفهوم الصحة بالنسبة إليهم من خلال الرسم أو التلوين أو تقديم تفسيرات فنية، مما يبرز إبداعهم ورؤاهم الشخصية حول الصحة.

وقالت الدكتورة شرينة المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة وبرامج الصحة العامة: «سعداء بإطلاق المسابقة الصحية (ماذا تعني لك الصحة؟) الهادفة إلى إلهام الطلاب ليصبحوا سفراء للصحة في مجتمعاتهم، مما يساهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على عاداتهم الصحية لا سيما وأن الطلاب يتمتعون بقدرة فريدة على التعلم والتكيف، مما يجعلهم سفراء مثاليين لنقل الوعي الصحي إلى أسرهم ومجتمعاتهم، وبالتالي توسيع نطاق وتأثير هذه المبادرة. ولا تعزز المسابقة الإبداع فحسب، بل تطور أيضاً مهارات التفكير النقدي، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر صحة، ومن خلال هذه المسابقة، يطمح المركز إلى تحقيق تأثير إيجابي مستدام على الصحة العامة، مع تمكين الجيل القادم من تبني أنماط حياة صحية».

وسيعمل الطلبة بشكل فردي على أعمالهم الفنية كالرسومات، والمجسمات، والصور، والأعمال اليدوية وغيرها، والتي سيتم رفعها على موقع المسابقة من قبل الطالب أو ولي الأمر، كما ستتطلب عملية رفع العمل الفني في الموقع الإجابة على عدد من الأسئلة الصحية والتي ستثري مفهوم الصحة والعافية لدى الطلبة.

وبنهاية المسابقة، سيتم عرض الأعمال الفنية الفائزة في مساحة عامة مرموقة، كما سيحصل الفائزون والمشاركون على جوائز مختلفة تدعم صحتهم ورفاهيتهم وتقدم لهم معلومات قيمة حول العادات الصحية، وتشجع الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم بشكل عام.

وسيقوم فريق متميز مكون من خمسة حكام خبراء بتقييم المشاركات في المسابقة بناءً على معايير رئيسية عدة: تفسير الموضوع، المهارة الفنية، الإبداع والأصالة، والتأثير والرسالة. الموعد النهائي لتقديم المشاركات في المسابقة هو31 يناير 2025، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 13 فبراير 2025.