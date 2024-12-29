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علوم الدار

«تريندز» يستعرض الفرص والتحديات في الذكاء الاصطناعي

«تريندز» يستعرض الفرص والتحديات في الذكاء الاصطناعي
30 ديسمبر 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة باللغة الإنجليزية تسلط الضوء على انتشار الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية والتحديات التي يفرضها هذا التطور السريع.
وتستعرض الدراسة، التي حملت عنوان: «الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً معيشاً: ما الذي يمكن فعله؟»، الاستخدامات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة، مثل الرعاية الصحية، والإعلام، والخدمات التجارية، حيث تعتمد شركات كثيرة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، وتوفير الوقت.
ومن الأمثلة التي أوردتها الدراسة، التي أعدتها الصحفية الأردنية جمانة التميمي، قصص نجاح الذكاء الاصطناعي في تحسين تشخيص الأمراض، وتقليل الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى دوره في مجال الإعلام والتحقيقات الصحفية، ومع ذلك، أثارت الدراسة المخاوف من الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعي، مثل التلاعب بالمعلومات والأصوات، كما حدث في حوادث احتيال بارزة.
وتناقش الدراسة المخاوف المتعلقة باستبدال البشر في وظائف معينة، مشيرة إلى أن التاريخ يعكس أن كل تطور تقني يفتح آفاقاً جديدة، ويخلق فرص عمل مختلفة. وأكدت أهمية وضع أطر تنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
الرعاية الصحية
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