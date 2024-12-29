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مجلس التوازن شريك استراتيجي لـ«آيدكس ونافدكس»

مجلس التوازن شريك استراتيجي لـ«آيدكس ونافدكس»
30 ديسمبر 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة أدنيك تعاونها مع «مجلس التوازن» بصفته شريكاً استراتيجياً لتنظيم النسخة الأكبر والأضخم من معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2025، اللذين سيُعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». 
وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام مجموعة أدنيك ومجلس التوازن بدعم رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في قطاعات الدفاع والأمن والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يعد معرضا «آيدكس ونافدكس» منصات استراتيجية عالمية تجمع بين صُنّاع القرار، والخبراء، وقادة الصناعة، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تشكل مستقبل القطاعات الدفاعية والأمنية.

وقال سعيد المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية بـ«كابيتال للفعاليات» ذراع مجموعة أدنيك لتنظيم الفعاليات: «إن شراكتنا وتعاوننا مع مجلس التوازن لتنظيم النسخة السابعة عشرة من معرض آيدكس والنسخة الثامنة من معرض نافدكس 2025، حيث يعكس هذا التعاون الاستراتيجي أهمية العمل على تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للابتكار والتميز في قطاع الدفاع والأمن، بالإضافة إلى كونها المدينة الرائدة عالمياً في مجال تنظيم واستضافة أهم وأبرز الفعاليات العالمية المتخصصة والنوعية». 
وأضاف: «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لضمان تقديم تجربة استثنائية في دورة 2025، حيث يشهد المعرضان أكبر مشاركة في تاريخهما، وهي الأكثر تميزاً من حيث عدد المشاركين والخبراء وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، الذي يجتمعون لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تنمية مستقبل الصناعات الدفاعية، وتعزيز نمو الاقتصاد المستدام في دولة الإمارات».

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من جانبها، أكدت منى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن، أن معرضي «آيدكس ونافدكس» يمثلان محطة بارزة في القطاع العالمي للمعارض الدفاعية، حيث يعكسان التطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة وتكنولوجيا الدفاع، ويؤكدان الاحترافية العالية للقائمين على تنظيم المعرضين، والجهود الكبيرة التي تُبذل لتقديم دورة استثنائية تستقطب اهتمام المجتمع الدولي وكُبرى الشركات والمتخصصين وأصحاب القرار، مما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض.
وأضافت: «نتطلع باعتزاز لدورة (آيدكس ونافدكس) لعام 2025 التي تأتي بتنظيم مجموعة أدنيك وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، حيث تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام «مجلس التوازن» بدعم معارض الدفاع والأمن. كما توضح مدى متانة الشراكات الوطنية والتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف دولة الإمارات الطموحة في هذا المجال الهام، الذي يسهم في ترسيخ التعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم التطور المستدام في مجالات الدفاع والتكنولوجيا».
برامج
تشهد دورة هذا العام من «آيدكس ونافدكس» برامج مبتكرة، تشمل منصة «آيدكس نكست_جين» التي تسلط الضوء على الشركات الناشئة العالمية، ومنصة «آيدكس ثينك_تانك» التي تجمع نخبة من خبراء الدفاع والأمن الدوليين لمناقشة أبرز التحديات والتطورات. كما ستتضمن برامج المعرضين «حوارات آيدكس» و«حوارات نافدكس»، وهي جلسات حوارية تجمع صُناع السياسات ورواد الفكر والخبراء بهدف استشراف مستقبل التقنيات الدفاعية والابتكارات التي تُشكل تطورات القطاع، ومناقشة سُبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
يُذكر أن معرضي «آيدكس ونافدكس» حققا في دورتهما السابقة لعام 2023 نجاحاً كبيراً، حيث استقطبا أكثر من 132.507 من المشاركين والزوار، إذ ضم المعرضان 41 جناحاً دولياً، شارك فيهما 1.353 جهة عارضة من 65 دولة، مما عزز مكانتهما كأبرز المعارض الدفاعية المتخصصة دولياً.

أدنيك
معرض الدفاع الدولي
آيدكس
الدفاع البحري
نافدكس
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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