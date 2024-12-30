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علوم الدار

محمد بن راشد: نبارك للبروفيسور ياسين ايت سحالية الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد

محمد بن راشد
30 ديسمبر 2024 11:10

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، البروفيسور ياسين ايت سحالية من الجزائر، لفوزه بجائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة الاقتصاد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حساب سموه على منصة «إكس»: "نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2024، البروفيسور ياسين ايت سحالية من الجزائر أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة برينستون، والذي قدّم إسهامات استثنائية في تطوير مقياس اقتصادي مالي متقدمة، لتحديد مستويات تقلّبها، وفهم أنماط صعودها وهبوطها المستقبلية، مما ساهم في تحسين تحليل الأسواق المالية، وتقييم المخاطر الاقتصادية، ورفع كفاءة التخطيط المالي والاقتصادي".

وأضاف سموه:"نبارك له فوزه، ونفخر بجميع نوابغ العرب الذين ألهمونا بإبداعاتهم.. ونلتقي بهم قريباً في حفل جائزة نوابغ العرب، بإذن الله".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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