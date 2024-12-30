«إقامة دبي»: 236 ألف مخالف استفادوا حتى الآن من «المهلة»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن 236 ألف شخص استفادوا حتى الآن من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، موضحاً أن الأعداد النهائية للمستفيدين من المهلة في دبي سوف تحدد بعد انتهاء المهلة غداً الثلاثاء، الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.



وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن المستفيدين من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين في دبي، تنوعوا بين من قاموا بتعديل أوضاعهم، وصدرت لهم إقامات جديدة، وكذلك من صدرت لهم تصاريح مغادرة، والبالغ عددهم 55200 شخص، غادر منهم بالفعل نحو41 ألف شخص، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر.

وكشف أن جميع من استفادوا من المهلة حصلوا على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم، وكذلك حصلوا على التسهيلات الإجرائية اللازمة كافة، بالإضافة إلى مساعدة وتوفير تذاكر السفر لعدد كبير من الأشخاص الذين قرروا المغادرة، والعودة إلى بلادهم.



وصف المري، المهلة بأنها «حققت نجاحاً منقطع النظير» بالمقارنة بالمهل السابقة، بالإضافة إلى ما اتسمت به فيما يتعلق بالترتيب والتنظيم، وآلية أداء فرق العمل وسلاسة الإجراءات وانسيابية التعامل مع المخالفين.

وأكد أن نتائج المهلة ناجحة جداً فيما حققته في دبي من تفاعل مع العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح وتسوية أوضاعها.