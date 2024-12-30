حميد بن راشد يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مستشار في الديوان الأميري بعجمان

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2024، بشأن ترقية وتعيين مستشار في الديوان الأميري بعجمان.



ونص المرسوم على ترقية وليد خليل أحمد السيد الهاشمي إلى درجة رئيس دائرة، وأن يعين مستشاراً في الديوان الأميري، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وكان وليد خليل الهاشمي يشغل وظيفة مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان منذ عام 2014، كما شغل وظيفة مدير عام دائرة المالية في عجمان، وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة عام 2001 من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمارات.

وشغل الهاشمي العديد من المناصب الحكومية منها مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وعمل معيداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة.