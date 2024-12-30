تحت رعاية رئيس الدولة.. معرضا "آيدكس" و"نافدكس" يعقدان فعالياتهما في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، النسخة الـ17 من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) والنسخة الثامنة من معرض الدفاع البحري (نافدكس) تعقدان فعالياتهما التي يصاحبها المؤتمر الدفاعي الدولي، من 17 إلى 21 فبراير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي بتنظيم من مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع.





تحت رعاية رئيس الدولة، النسخة الـ17 من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) والنسخة الثامنة من معرض الدفاع البحري (نافدكس) تعقدان فعالياتهما التي يصاحبها المؤتمر الدفاعي الدولي، من 17 إلى 21 فبراير 2025 في مركز أدنيك أبوظبي بتنظيم من مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع. pic.twitter.com/vXpxGurGpB — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024