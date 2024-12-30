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علوم الدار

"أبوظبي للتنقل" يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة الميلادية

"أبوظبي للتنقل" يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة الميلادية
30 ديسمبر 2024 14:03

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، وساعات تطبيق رسوم المواقف، ونظام "درب" للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة رأس السنة الميلادية التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأوضح أبوظبي للتنقل، أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على الموقع الإلكترونيhttps://admobility.gov.ae/، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 ، بدءاً من الساعة 8 صباحاً.

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كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة الرسمية.

وشدد أبوظبي للتنقل على ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، على أن يستأنف تطبيق التعرفة يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد أبوظبي للتنقل بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن.

المصدر: وام
أبوظبي للتنقل
دائرة البلديات والنقل
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